رياضة | كيف علق رئيس الكاف على أزمة جهاد جريشة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف علق رئيس الكاف على أزمة جهاد جريشة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" التعليق على قرار رفع الإيقاف عن جهاد جريشة الحكم المصري.

وقال في المؤتمر الصحفي :"ليس لي علاقة بهذا الأمر، هناك لجنة مختصة وهي من قررت ذلك".

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وكان جهاد جريشة قد تعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر على خلفية مباراة الترجي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يتم رفع الإيقاف عنه بعد التماس اتحاد الكرة المصري.

وعلق أحمد أحمد رئيس اكاف على عدم استخراج التصاريح الإعلامية الخاصة ببعض الصحفيين لتغطية بطولة أمم إفريقيا التي ستنطلق غدا، قائلا:"هناك الكثير من المجهودات قد بذلت من قبل اللجنة المنظمة في ٥ أشهر وقت قليل جدا ولا يذكر بالإيجابيات التي حدثت".