رياضة | رئيس الكاف يشرح عدة نقاط هامة ببطولة أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الكاف يشرح عدة نقاط هامة ببطولة أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قام أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشرح عدة نقاط هامة خاصة ببطولة أمم إفريقيا التي ستنطلق غدا.
وأضاف في المؤتمر الصحفي :" إن مصر دولة كبيرة، ولقد نظموا البطولة قبل ذلك في مرات كثيرة".
وواصل "هناك بعض الأرقام التي يجب أن أحدثكم فيها البطولة تضم ٢٤ فريقا ونجحنا في الحصول على ١٩ راعي أخرين، كما لدينا رعاة محليين تضم ضمهم أيضا".
وتابع "الأساطير التي انضمت لنا في هذه البطولة وقمنا بتعيين البعض كسفراء للبطولة والبعض الذي اعتذر أشكر صامويل إيتو والحاج ضيوف، ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، ودروجبا وتوريه".
وأضاف "أشكر من ساعد الفنيين في تحليلاتهم ولكي يقوموا بتنمية رياضة كرة القدم".
وأشار "نظمنا ورش عمل للنهوض بمست الحكام لدينا ٢٨ حكم و ٣٠ مساعد ولعدة أسباب قررنا استخدام تقنية مراقبة الكاميرات "Var” في الدور ربع النهائي".
وأوضح "ما تم في الأشهر الخمسة الماضية، سنحظى باهتمام رائع في نهائي البطولة وأتمنى أن تساعدونا من أجل معالجتها بشكل سريع".
وزاد "أشكر اللجنة التنفيذية على مواكبتهم لهذا الحدث، كما أن الإعلام يساهم في تطوير الرياضة، نحن في السفينة وعلينا الاتحاد لنجاح البطولة".