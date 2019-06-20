رياضة | رئيس الكاف يشرح عدة نقاط هامة ببطولة أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الكاف يشرح عدة نقاط هامة ببطولة أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشرح عدة نقاط هامة خاصة ببطولة أمم إفريقيا التي ستنطلق غدا.

وأضاف في المؤتمر الصحفي :" إن مصر دولة كبيرة، ولقد نظموا البطولة قبل ذلك في مرات كثيرة".

وواصل "هناك بعض الأرقام التي يجب أن أحدثكم فيها البطولة تضم ٢٤ فريقا ونجحنا في الحصول على ١٩ راعي أخرين، كما لدينا رعاة محليين تضم ضمهم أيضا".