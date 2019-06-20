رياضة | أحمد أحمد يشيد بالتزام مصر في تنظيم أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد أحمد يشيد بالتزام مصر في تنظيم أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالتزام مصر في تنظيم بطولة أمم إفريقيا، منذ الحصول على الموافقة لتنظيم هذا الحدث.

وتابع "اتخذنا كل ما يلزم من أجلال النهوض بمعايير الأداء، والتزمنا بالموعد، إفريقيا تتميز بالتنوع في الجغرافيا، ولن أقول أننا في فصل الصيف، فقد كان قرارا حاسما تنظيم البطولة في هذا الوقت".

وواصل "لن نغفل التزام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر والذي التزم بتنظيم هذه البطولة في ٥ أشهر وبالنزام فائق النظير".