رياضة | رئيس الكاف يكشف سر استخدام الـ"VAR" من الدور ربع النهائي لأمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الكاف يكشف سر استخدام الـ"VAR" من الدور ربع النهائي لأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" السبب وراء استخدام تقنية الفيديو "var” بداية من الدور ربع النهائي في بطولة أمم إفريقيا.

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وقال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ، أن الدول اتفقت علي عدم استخدام تقنية الفيديو بدءا من الدور قبل النهائي.

وأضاف أحمد في المؤتمر الصحفي المقام حاليًا ، "بعد العديد من المناقشات مع المختصين والفنيين، كان القرار أن يتم تطبيقها منذ نصف النهائي".

واختتم، " في النهاية توصلنا وقررنا استخدامها من ربع النهائي، للبطولة المقامة بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل ".