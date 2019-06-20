رياضة | جماهير ريال مدريد تصدم زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير ريال مدريد تصدم زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت جماهير ريال مدريد الإسباني، على توجيه رسالة غير متوقعة للفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد، خلال تقديم اللاعب الفرنسي فيرلاند ميندي على ملعب سانتياجو برنابيو.

وذكر موقع ديفنسا سنترال، انه خلال تقديم ميندي كلاعب جديد لريال مدريد، قامت جماهير الفريق الملكي بدعم الظهير الأيسر الشاب سيرجيو ريجيلون عن طريق رفع لافتة كتب عليها "ريجيلون ابقى نحن نحبك".

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وتابع الموقع أنه من بين 2500 مدريديستا الذين حضروا اليوم لمشاهدة تقديم ميندي تم تسليط الأضواء على لافتتين كتب عليهم ‘‘ريجيلون ابقي‘‘ ، ‘‘نحن نحبك‘‘ ، هناك شئ لا تتفق عليه جماهير الفريق وهو إنتداب اللاعبين الجدد بينما يشاهدون أبناء النادي يستعدون للرحيل.

وكان زيدان قد طلب ضم مواطنه الفرنسي ميندي لتدعيم الجبهة اليسرى في الموسم المقبل.