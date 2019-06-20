رياضة | بعد رحيله عن منتخب إسبانيا.. لويس إنريكي مرشح لتدريب الهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد رحيله عن منتخب إسبانيا.. لويس إنريكي مرشح لتدريب الهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بدء فهد بن نافل رئيس نادي الهلال الجديد في دراسة ملف المدير الفني، حيث يسعى لحسم هذا الملف في أسرع وقت ممكن.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى تداول اسم الإسباني لويس إنريكي كأحد أبرز الأسماء التدريبية التي قد يفكر بها فهد بن نافل.

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وكان إنريكي قد أعلن استقالته من تدريب منتخب إسبانيا ،أمس الأربعاء، في قرار لم يكن متوقعاً حيث برر استقالته لأسباب أسرية ملحة.

وأضافت الصحيفة أن بن نافل يستهدف استقطاب المدير الفني الإسباني للتدريب للمنطقة، في حالة نجاح المفاوضات.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن بن نافل، بدأ مهام عمله بالمفاضلة بين ثلاثة أسماء مدربين منها اسمان أوروبيان والآخر لاتيني.