رياضة | عاجل.. شاهد الأغنية الرسمية لبطولة أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شاهد الأغنية الرسمية لبطولة أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم نشر الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، قبل انطلاق البطولة المقرر لها غدا الجمعة، باستاد القاهرة الدولى.

ويشارك فى الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المطرب المصرى "حكيم" بالإضافة للمطرب النيجيري "فيمي كوتيه" والمطربة الإيفوارية "دوبيه".

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وتعد أغنية "متجمعين" من إنتاج شركة سينرجى المملوكة لمجموعة إعلام المصريين التى يترأس مجلس إدارتها تامر مرسى، ومن إخراج ياسر سامى ومدير التصوير وائل درويش، وتأليف محيى حوار وألحان شريف حمدان وتوزيع طارق عبد الجابر، وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس والمنتج الفنى لها فايز عزيز.

و من المقرر إذاعة هذه الأغنية بعنوان "متجمعين" في حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا بثلاث لغات، العربية، الإنجليزية، الفرنسية، ويقدمها ثلاثة مطربين، نيجيرية وأخرى سنغالية، إلى جانب المطرب المصري حكيم.

وأكدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية أن مدة حفل الافتتاح ستكون 14 دقيقة فقط، تبدأ في الثامنة مساء، على أن تكون مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي في العاشرة مساءً.