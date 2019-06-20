رياضة | الأولمبية الدولية تختار آية مدني ضمن لجنة الإشراف على رياضة الملاكمة في طوكيو ٢٠٢٠

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأولمبية الدولية تختار آية مدني ضمن لجنة الإشراف على رياضة الملاكمة في طوكيو ٢٠٢٠ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت اللجنة الأولمبية الدولية برئاسة توماس باخ تكوين لجنة خاصة للإشراف على رياضة الملاكمة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠، كما ستشرف اللجنة على تأهيل الملاكمين للأولمبياد. و قد اختارت اللجنة الأولمبية الدولية المصرية آية مدني ضمن ال ٤ أعضاء لهذه اللجنة.

و قد أعرب المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث و أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية عن سعادته بهذا الاختيار قائلًا : « يدل اختيار آية مدني في هذه اللجنة على الثقة الكبيرة التي توليها اللجنة الأولمبية الدولية برئاسة توماس باخ، للبطلة المصرية التي خطت خطوات هامة في مجال الإدارة الرياضية الدولية و حازت على ثقة المجتمع الرياضي الدولي في وقت قياسي ».

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وتشغل آية مدني منصب عضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية و رئيسة لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث، و رئيسة لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية. كما أنها عضو مجلس إدارة نادي الشمس.

و يحمل سجلها الرياضي العديد من الإنجازات العالمية في الخماسي الحديث فهي صاحبة فضية بطولة العالم ٢٠٠٨ و تعد من أكثر اللاعبين مشاركة في الدورات الأولمبية حيث خاضت ثلاث دورات أولمبية و هي أثينا ٢٠٠٤، و بكين ٢٠٠٨، و لندن ٢٠١٢، و حققت أفضل نتيجة للخماسي الحديث المصري بالأولمبياد بعد احتلالها المركز السابع في أولمبياد بكين ٢٠٠٨. و بعد توقفها عن اللعب عادت مرة آخرى لمنصات التتويج و لكن هذه المرة في رياضة السلاح حيث توجت العام الماضي بذهبية بطولة أفريقيا للفردي و الفرق (سيف مبارزة).

و قد كانت رياضة الملاكمة مهددة بالإيقاف في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ بسبب العديد من التجاوزات التحكيمية في المنافسات. و لكن جاء قرار اللجنة الأولمبية الدولية باستمرار رياضة الملاكمة في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ مع وضع العديد من الضوابط على هذه الرياضة و على نظام التأهيل.