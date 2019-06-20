رياضة | أول تعليق رسمي من نجم ريال مدريد بشأن مصيره مع الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق رسمي من نجم ريال مدريد بشأن مصيره مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الكولومبي خاميس رودريجيز، نجم فريق ريال مدريد الإسباني والمنتخب الكولومبي، عن حقيقة الأنباء التي ترددت بشان رحيله عن الفريق الملكي هذا الصيف.

وقال رودريجيز في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية:" لا أفكر حاليا في أي شئ بشأن الرحيل أو البقاء في الريال، أريد أن أقدم بطولة مميزة مع زملائي في كوبا أمريكا".

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وواصل نجم الريال:" أتمنى قيادة كولومبيا مع زملائي للتقدم، ولاأعرف أي شئ بشان مستقبلي مع ريال مدريد حتى الآن، ولم يتحث معي أي أحد بشان أي قرار رسمي".

ونجح رودريجيز في قيادة منتخب بلاده لتحقيق فوزين ببطولة كوبا أمريكا على حساب الأرجنتين وقطر.