رياضة | شوبير: لأول مرة طائرات "درونز" تؤمن استادات كأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير: لأول مرة طائرات "درونز" تؤمن استادات كأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، عن خطة تأمين جميع استادات بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

وكتب شوبير، عبر صفحته على "فيسبوك"، بأنه لأول مرة سيتم تأمين جميع استادات البطولة باستخدام طائرات "درونز".

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وأوضح نائب رئيس الاتحاد أنه سيتم تصوير وجوه جميع مَن فى الملعب، ومطابقتها مع الـ"FAN ID" الخاص بكل مشجع قام بحجز تذكرة، ومراقبة حركته طوال تواجده فى الاستاد.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، قد أكدت أن مدة حفل الافتتاح ستكون 14 دقيقة فقط، تبدأ في الثامنة مساء، على أن تكون مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي في العاشرة مساءً.

