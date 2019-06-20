رياضة | قرار نهائي.. ليفربول يحسم مصير نجم الفريق في الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار نهائي.. ليفربول يحسم مصير نجم الفريق في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن اتخاذ فريق ليفربول قرارا نهائيا بشأن مستقبل مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة إي إس بي إن ، أن مسئولو أن ليفربول استقروا على عدم بيع النجم البلجيكي ديفوك أوريجي مهاجم الفريق تحت أي ظروف، حتى لو أن هذا الأمر يعني إمكانية رحيله في الصيف المقبل مجانًا.

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وقدم أوريجي مستوى جيد مع الريدز، ونجح في تسجيل عدة أهداف حاسمة في الموسم الماضي مع ليفربول، سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا، ويعتبر أبرزها هدفه في نهائي دوري الأبطال أمام توتنهام.

ويسعى مسئولو ليفربول في الفترة المقبلة للتوصل لإتفاق مع اللاعب بشأن تجديد عقده، حيث ينتهي تعاقده في صيف عام 2020، وذك كمكافأة له على مستواه الجيد.