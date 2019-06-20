رياضة | فاروق جعفر: أحمد علي الأنسب لقيادة هجوم الفراعنة.. وجنش أفضل حارس في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاروق جعفر: أحمد علي الأنسب لقيادة هجوم الفراعنة.. وجنش أفضل حارس في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال فاروق جعفر لاعب الزمالك والمنتخب المصري السابق، إن محمود جنش هو أفضل حارس مرمى في مصر بالفترة الأخيرة .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "نمبر وان" المذاع عبر فضائية "النهار" أن جنش هو الحارس الأنسب للمنتخب في أمم أفريقيا مؤكدًا أن محمد الشناوي وأحمد الشناوي لديهم خبرة اللعب الأفريقي.

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وأوضح جعفر أنه من الأفضل أن يلعب بـ3 صانعي ألعاب تحت المهاجمين ولافتًا أن رأيه أن يدفع المدير الفني للمنتخب بصلاح وتريزيجيه وعمرو وردة وتحتهم طارق وعبدالله السعيد.

ورشح فاروق جعفر اللاعب أحمد علي ليكون مهاجم مؤكدًا على أهمية الثلاث لاعبين الموجودين تحت المهاجم.