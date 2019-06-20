تعرف على عقوبة بول سكولز في فضيحة الـ 140 عملية مراهنة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تغريم النجم السابق لفريق مانشستر يونايتد، بول سكولز، مبلغ 8 آلاف جنيه إسترليني وتحذيره من أي تصرف مستقبلي، وذلك عقب إقراره بسوء التصرف فيما يتعلق بمراهنات قام بها.
ووفقا لـ”روسيا اليوم” نقلا عن “رويترز” فإن اللاعب السابق لمنتخب إنجلترا والبالغ من العمر 44 عاما، كان قد أجرى 140 عملية مراهنة على مباريات كرة قدم في الفترة من أغسطس 2015 ويناير 2019.
سكولز قال في بيان له ردا على العقوبة: أتقبل الحكم الصادر، وأود الاعتذار وأتفهم وأتقبل بشدة الغرامة الموقعة عليّ من قبل الاتحاد الإنجليزي.. إنه محض خطأ ولم يحدث بسبب وجود أي نية متعمدة للاستهانة بالقواعد.
وأضاف، فهمت أنه طالما لا توجد صلة شخصية بيني وبين أي مباراة من تلك المباريات التي أراهن عليها فلا توجد أي مشكلة، ومع ذلك فإنني أتفهم الآن أن هذه ليست هي القضية ويجب أن أقوم بخطوات للتأكد من ذلك.
ونال سكولز 11 لقبا للدوري الإنجليزي الممتاز وثلاثة ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي، إضافة للقبين لدوري أبطال أوروبا مع يونايتد قبل أن يعتزل في 2013.
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