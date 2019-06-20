في قضية الاغتصاب.. المدعية تراوغ في اتهام نيمار دا سيلفا مجددا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لا تزال قضية اتهام النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، باغتصاب مواطنته ناجيلا ترينداد، تسيطر على الوسط الكروي.

شرطة ساو باولو البرازيلية، استمعت للمرة الثانية لعارضة الأزياء ناجيلا التي تتهم اللاعب باغتصابها في العاصمة الفرنسية باريس.

ناجيلا توجهت إلى مركز للشرطة في جنوب ساو باولو بصحبة محاميها الجديد كوزمي أراوجو، الذي أكد أن الشرطة طلبت من موكلته هاتفها المحمول لإجراء اختبار، لكن الشابة قالت إنها أضاعته بعد جلسة الاستماع الأولى لها في 7 يونيو.

المحامي أضاف أثناء خروجه من مركز الشرطة، أن الهاتف بقي في سيارة محاميها السابق (دانيلو غارسيا دي أندرادي) أو في المنزل الذي ذهبت إليه بعدما غادرت مركز الشرطة.

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عارضة الأزياء الشابة صاحبة الـ 26 عاما، كانت قد أقرت أنها أرادت ممارسة الجنس مع نيمار لكنها لم تتوقع أن تأخذ العلاقة التي جمعتهما في باريس خلال شهر مايو منحنى عنيفاً.

وادعت أنها تعرضت إلى السرقة (المزعومة) لجهاز لوحي إلكتروني يحتوي على الجزء الثاني من تسجيل الفيديو الذي تقول إنه يوفر أدلة على تعرضها للاغتصاب من قبل نيمار.

وفي مقطع من الفيديو، تم تسريبه لوسائل الإعلام البرازيلية، يظهر فيه خلاف بينها وبين نيمار والتي تقوم بصفعه، بينما يرد هو بدفعها ومحاولة إبعادها عنه.

كانت شركة محاماة أولى قد انسحبت سابقاً من الملف وقت تقديم تريندادي للشكوى بسبب التناقضات في أقوال صاحبة الشكوى.

نيمار ينفي التهمة الموجهة إليه مؤكداً أن الأمر يتعلق بعلاقة جنسية بالتراضي مع الفتاة التي تعرف عليها في شبكات التواصل الاجتماعي.