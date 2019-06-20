تطور جديد في حادث سقوط طائرة اللاعب إيميليانو سالا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الشرطة البريطانية، اعتقالها لرجل بتهمة القتل غير العمد على خلفية وفاة المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا، إثر تحطم طائرته فوق مياه بحر المانش.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” قال المحقق سايمون هوكستر، من قسم شرطة دورسيت في بيان: نتيجة للتحقيقات ألقينا القبض على رجل يبلغ 64 عاما من منطقة شمال يوركشير للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل غير العمد نتيجة لفعل غير قانوني.

المحقق أضاف، يتعاون الرجل معنا من خلال التحقيق وتم إطلاق سراحه وما زال تحت التحقيق، رافضا منح المزيد من التفاصيل حول هوية الموقوف.. مطالبا وسائل الإعلام بعدم التكهن بهوية الشخص الموقوف تجنبا للإضرار بالتحقيق.

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المهاجم الأرجنتيني سالا (28 عاما)، كان قد لقي مصرعه إثر تحطم طائرة كان على متنها والطيار ديفيد إيبوتسون في 21 يناير الماضي في بحر المانش، وهي في طريقها من مدينة نانت الفرنسية حيث كان يدافع عن ألوان فريقها، إلى العاصمة الويلزية التي انتقل إلى فريقها كارديف سيتي.

وتم انتشال جثة سالا من حطام الطائرة في فبراير الماضي، ولكن لم يتم العثور على جثة إيبوتسون.

وكان مكتب التحقيقات البريطاني في الحوادث الجوية توصل في فبراير أن الطائرة الصغيرة التي كانت تقل سالا لا يسمح لها بالقيام برحلات تجارية.

وبحسب معلومات هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي” لم يكن يحق للطيار إيبوتسون التحليق ليلا بسبب عدم قدرته على تمييز الألوان ولم تكن رخصته تتضمن “تصنيف التحليق الليلي”.

وسيمثل أمام محكمة سويندون في 10 يوليو المقبل شخصان يشتبه بأنهما نشرا على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مأخوذة من المشرحة لجثة سالا.