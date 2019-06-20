ميشيل بلاتيني ينجو من السجن.. ماذا قال بعد الإفراج عنه؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أفرجت السلطات الفرنسية عن ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، وذلك عقب خضوعه لاستجواب بشأن عملية منح حق استضافة مونديال كأس العالم 2022 لقطر.

وفقا لـ”يورونيوز” قال ويليام بوردون محامي بلاتيني: إن موكله بريء من كافة الاتهامات الموجهة إليه وإنه جرى استجوابه لأسباب فنية، مشيرة إلى أن بلاتيني شوهد يغادر مركزا للشرطة بعد احتجازه.

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بلاتيني قال في تصريحات له أثناء مغادرته مركز الشرطة الذي كان محتجزا به: دام الأمر لفترة طويلة بسبب عدد الأسئلة.. يبدو مثل هذا الأمر طويلا دوما خاصة وأنهم سألوني بشأن بطولة أوروبا 2016 وكأس العالم في روسيا 2018، وكأس العالم بقطر وباريس سان جيرمان والاتحاد الدولي لكرة القدم.. وقمت بالرد على كافة هذه الأسئلة بهدوء ولا زلت لا أعرف سبب وجودي هناك.

مكتب المدعي العام المالي الفرنسي، المتخصص في التحقيق في الجرائم المالية والفساد، يقود تحقيقا منذ 2016 في عملية منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022.. وينظر المحققون في مخالفات محتملة تشمل فساد شخصي والتآمر واستغلال نفوذ.

القرار الذي اتخذ في ديسمبر 2010 بمنح قطر حق استضافة كأس العالم 2022، كان قد فاجأ الكثيرين بسبب الافتقار للقاعدة الجماهيرية الكبيرة، إضافة لدرجات الحرارة المرتفعة في الصيف والأداء الضعيف للمنتخب القطري، وستكون قطر أول دولة عربية تستضيف نهائيات البطولة.

يشار إلى أن بلاتيني أحد أبرز الرياضيين ونجوم الكرة في فرنسا، وقاد منتخب بلاده للفوز ببطولة أوروبا 1984 وخاض مباراتين في الدور قبل النهائي لكأس العالم.