ميسي: سنفوز على قطر في كوبا أمريكا

جدة - عمرو شويل برازيليا - الخليج 365:

يؤمن ليونيل ميسي بقدرة المنتخب الأرجنتيني على الفوز على قطر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس

أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا).

وبعد الخسارة أمام كولومبيا صفر/ 2 في الجولة الأولى ثم التعادل مع باراجواي 1 1/ في الجولة الثانية أصبح لا بديل أمام التانجو الأرجنتيني سوى الفوز على العنابي القطري للحفاظ على فرصته في العبور إلى دور الثمانية.

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وسجل ميسي هداف برشلونة الإسباني هدف التعادل للأرجنتين بعد أن تقدم ريتشارد سانشيز بهدف لباراجواي.

وقال ميسي “هناك حالة من التصميم في الفريق على تحقيق الفوز أمام قطر”.

وأضاف “علينا أن نواصل النظر إلى الأمام من أجل الفريق”.

وأشار “في الدقائق الأولى تحكمنا في الكرة بشكل جيد، لكن بعد تقدم باراجواي بهدف ارتبكنا بعض الشيء، وفي الشوط الثاني فعلنا كل ما في وسعنا ونجحنا في تسجيل هدف التعادل”.