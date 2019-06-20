الامارات | ميسي يعاني مع الأرجنتين في كوبا أميركا

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يعاني مع الأرجنتين في كوبا أميركا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على الرغم من تقديم أداء متواضع آخر في كأس كوبا أميركا، حافظت الأرجنتين على آمال التأهل إلى دور ربع النهائي بين أيديها، بعد التعادل 1-1 مع باراغواي.
أدرك ليونيل ميسي التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 57، بعد لمسة يد ضد إيفان بيريس، تدخل حكم الفيديو المساعد لاحتسابها.
وتقدمت باراغواي عبر ريتشارد سانشيز بتسديدة منخفضة في الدقيقة 37، بعد انطلاقة رائعة من ميغيل ألميرون من الناحية اليسرى.
وحصلت باراغواي على ركلة جزاء بعد ذلك بدقائق، لكن الحارس فرانكو أرماني أبعد تسديدة ديرليس غونزاليز.
وتتذيل الأرجنتين المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة من مباراتين، لكنها تستطيع التأهل لدور المقبل لو فازت على قطر صاحبة المركز الثالث في آخر مباريات المجموعة.
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