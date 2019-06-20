الامارات | القبض على رجل متهم بقتل الأرجنتيني سالا

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على رجل متهم بقتل الأرجنتيني سالا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الشرطة البريطانية ، أنها ألقت القبض على رجل بتهمة القتل غير العمد على خلفية وفاة المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا إثر تحطم طائرته فوق مياه بحر المانش.
وقال المحقق سايمون هوكستر من قسم شرطة دورسيت في بيان: "نتيجة للتحقيقات التي قمنا بها الأربعاء 19 يونيو ألقينا القبض على رجل يبلغ 64 عاماً من منطقة شمال يوركشير للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل غير العمد نتيجة لفعل غير قانوني".
وتابع: "يتعاون معنا بالتحقيق وتم إطلاق سراحه وما زال تحت التحقيق"، رافضاً منح المزيد من التفاصيل حول هوية الموقوف.
وحث هوكستر وسائل الإعلام والناس على عدم التكهن بهوية الشخص الموقوف تجنباً للإضرار بالتحقيق.
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