المدرسة البلجيكية تنتظر من يخلفها على عرش الأمم الأفريقية

قبل عامين، انضم المدرب البلجيكي لمنتخب الكاميرون، هوغو بروس، إلى السجل الذهبي للمدربين الفائزين بلقب كأس الأمم الأفريقية، على مدار تاريخ البطولة الذي يمتد عبر أكثر من 6 عقود كاملة.

قاد بروس المنتخب الكاميروني للفوز بلقبه الخامس في تاريخ البطولة، بتغلبه على نظيره المصري 2-1، في المباراة النهائية للنسخة 31 من البطولة.

وأصبح بروس المدرب رقم 26 الذي يحرز لقب البطولة على مدار 31 نسخة سابقة، حيث سبق لكل من المصري حسن شحاتة، والغاني تشارلز جيامفي، أن قاد منتخب بلاده للفوز باللقب ثلاث مرات، مع تفوق شحاتة في كونها ثلاث نسخ متتالية في أعوام 2006 و2008 و2010.

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كما أحرز الفرنسي هيرفي رينار اللقب مع منتخبي زامبيا في 2012، وكوت ديفوار في 2015، ليكون الوحيد الذي توج باللقب مع منتخبين مختلفين، كما أنه المدرب الأجنبي الوحيد الذي توج باللقب مرتين.

وفرضت المدرسة الفرنسية في التدريب نفسها في صدارة قائمة المدارس الأجنبية (من خارج القارة الأفريقية) التي حصدت اللقب، حيث كان اللقب من نصيب مدربين فرنسيين في خمس نسخ، مقابل ثلاثة ألقاب للمدرسة اليوغسلافية، ولقبين للمدرسة المجرية، ولقب واحد لكل من مدارس التدريب التشيكوسلوفاكية، الهولندية، الألمانية، الرومانية، البرازيلية، والإنجليزية.

وأضاف بروس المدرسة البلجيكية إلى السجل الذهبي لكأس الأمم الأفريقية، لتكون المدرسة العاشرة في هذا السجل.