التتويج بأمم أفريقيا يعزز آمال صلاح بالفوز بالكرة الذهبية

سيكون النجم الدولي المصري، محمد صلاح، أمام فرصة ذهبية لتعزيز آماله في أن يكون أول لاعب عربي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم، عندما يقود منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

كان صلاح انضم للقائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة ذا بيست، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم العام الماضي، لكنه جاء في المركز الثالث، بعد لاعب ريال مدريد، النجمين الكرواتي لوكا مودريتش، ولاعب يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وارتفعت أسهم صلاح في الحصول على الجائزة المرموقة في العام الحالي، لاسيما بعدما قاد ليفربول لاستعادة لقب دوري أبطال أوروبا، الذي غاب عن خزائنه لمدة 14 عاماً في الموسم المنصرم.

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ولعب "الفرعون" دوراً بارزاً في تتويج الفريق الأحمر بالمسابقة القارية، بعدما سجل 5 أهداف خلال مشوار ليفربول في البطولة، من بينها ركلة جزاء في المباراة النهائية للمسابقة أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ليتصدر ترتيب هدافي الفريق في المسابقة القارية خلال النسخة الماضية.

كما حقق صلاح إنجازاً جديداً في مسيرته مع ليفربول، باحتفاظه بلقب هداف بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي، بعدما تقاسم ترتيب هدافي المسابقة العريقة مع زميله السنغالي ساديو ماني، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، برصيد 22 هدفاً.

ويرى الكثير من المتابعين أن تتويج المنتخب المصري بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة في تاريخه، سيسهم بقوة في تعزيز فرصة صلاح، الذي توج بجائزة أفضل لاعب بأفريقيا في العامين الماضيين من قبل الاتحاد الأفريقي للعبة "كاف"، في أن يصبح ثاني لاعب من القارة السمراء ينال جائزة أفضل لاعب في العالم بعد الليبيري جورج وايا، الذي نال الجائزة عام 1995، حينما كان لاعباً في صفوف ميلان الإيطالي.