مجلس بوينس آيرس التشريعي يكرم سيميوني

قام المجلس التشريعي لمدينة بوينس آيرس الأرجنتينية، بتكريم المدير الفني لأتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، كأبرز شخصية رياضية في البلد اللاتيني.
قاد النائب بتكتل (Vamos Juntos)، دانييل ديل سول، الحدث الذي أقيم داخل قاعة مونتيفيديو ببرلمان المدينة وسط حضور كثيف، بينما كال المديح لـ"التشولو" الذي ارتدى بدلة رمادية اللون، وقميص أبيض، وربطة عنق سوداء.
كما استقبل سيميوني رسالة صوتية مسجلة من رئيس نادي "الأتلتي"، إنريكي سيريزو، ومن زميليه السابقين في المنتخب غوستافو لوبيز، وأوسكار روجيري، بالإضافة لمدرب "الالبيسيليستي" سابقاً، ألفيو باسيلي.
من جانبه أكد سيميوني في كلمته والدموع تملأ عينيه: "أريد أن أشكر كل المشرعين الذين قدروا مسيرتي، وفخور للغاية بهذا التكريم، عملت لسنوات طويلة خارج وطني، وبحثت دائماً أن يقال عني مواطن أرجنتيني صالح".
وتابع: "ما ألاحظه دائماً من الخارج أننا متميزون على المستوى الفردي في مجالات عديدة: نحن مبتكرون، ولدينا أطباء رائعين وعلماء ومهندين معماريين، ولكننا نواجه صعوبة في تكوين فريق، أتمنى أن نضع هذه الأنانية جانباً، وأن نتكاتف جميعاً، لأننا ننتمي لبلد رائع".
وأتم: "إذا استطعنا العمل في مجموعة جنباً إلى جنب، سنصل بالبلد للمكان الذي يرغب فيه الجميع".
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