قرار غير مسبوق في أمم أفريقيا بسبب ارتفاع درجة الحرارة

رضخ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للأصوات التي تطالب بالنظر إلى الخطر الذي قد يكلف منتخبات كأس أمم أفريقيا لاعبيها، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في مصر، الدولة المستضيفة للحدث، بقرار أصدرته اللجنة الطبية للبطولة الأربعاء.

وبحسب بيان اللجنة الذي أصدره المركز الإعلامي للبطولة، فإن من المقرر أن تشهد نسخة البطولة التي تنطلق بعد غد الجمعة، لأول مرة في فصل الصيف، توقف كل المباريات مرتين لمدة 3 دقائق في كل منها للحفاظ على سلامة اللاعبين.

وأكدت اللجنة الطبية أن كل المباريات ستتوقف مرتين بواقع فترة راحة فى كل شوط، تكون الأولى فى الدقيقة 30 والثانية فى الدقيقة 75، وخلال فترة الراحة سيكون مسموحاً للاعبي الفريقين والحكام بتناول المشروبات والسوائل وترطيب أجسامهم بالمناشف المبللة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن هناك تجهيزات خاصة لأي حالة طوارئ في إطار التعاون مع اللجنة الطبية المحلية بقيادة الطبيب محمد سلطان.