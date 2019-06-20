أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الخميس

تلتقي أوروغواي مع اليابان في كوبا أمريكا، بينما تقام 4 مباريات في كأس العالم للسيدات. وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الخميس 20 يونيو (حزيران): كوبا أمريكا 3:00 أوروغواي × اليابان كأس العالم للسيدات Advertisements 20:00 الكاميرون × نيوزيلندا 20:00 هولندا × كندا 23:00 السويد × الولايات المتحدة 23:00 تايلاند × تشيلي

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