كوبا أمريكا: ميسي وأرماني ينقذان الأرجنتين من باراغواي

على الرغم من تقديم أداء متواضع آخر في كأس كوبا أمريكا، حافظت الأرجنتين على آمال التأهل إلى دور ربع النهائي بين أيديها، بعد التعادل 1-1 مع باراغواي.

أدرك ليونيل ميسي التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 57، بعد لمسة يد ضد إيفان بيريس، تدخل حكم الفيديو المساعد لاحتسابها.

وتقدمت باراغواي عبر ريتشارد سانشيز بتسديدة منخفضة في الدقيقة 37، بعد انطلاقة رائعة من ميغيل ألميرون من الناحية اليسرى.

وحصلت باراغواي على ركلة جزاء بعد ذلك بدقائق، لكن الحارس فرانكو أرماني أبعد تسديدة ديرليس غونزاليز.

وتتذيل الأرجنتين المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة من مباراتين، لكنها تستطيع التأهل لدور المقبل لو فازت على قطر صاحبة المركز الثالث في آخر مباريات المجموعة.

ولن يفيد الأرجنتين أي نتيجة سوى الفوز على بطلة آسيا وإلا ستودع البطولة وسيطول انتظار ميسي للقبه الأول مع بلاده.

وضمنت هذه النتيجة لكولومبيا صدارة المجموعة بست نقاط بتغلبها 1-صفر على قطر.

فيما تأتي باراجواي، التي تعادلت 2-2 مع قطر في المباراة الأولى، في المركز الثاني برصيد نقطتين وسيكون عليها الفوز على كولومبيا من أجل ضمان مكانها في دور الثمانية.

واعترف ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين أن فريقه لم يقدم أداء جيدا وفشل في التعامل مع صدمة اهتزاز شباكه أولا.

* "الكثير من الشك"

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وأبلغ الصحفيين "الشوط الأول لم يكن جيدا ولعبنا بيأس لبعض الفترات ولم نسيطر على اللعب أو نشن هجمات. كانت لدينا خطة واضحة لكننا فشلنا في تنفيذها وواصلنا فقدان الكرة.

"(باراجواي) سجلت من أول هجمة لها وسببت لنا الكثير من الشك. بالنسبة لفريق مثل الأرجنتين يشعر أن عليه الفوز دائما فالصدمة الأولى كان من الصعب التعامل معها لكننا أوضحنا للاعبين في الاستراحة أنه مجرد هدف واحد".

وجاءت أفضل فرص الأرجنتين عندما سيطر البديل أجويرو بصدره على تمريرة عرضية ومهدها إلى لاوتارو مارتينيز الذي سدد في العارضة.

وسقطت الكرة أمام ميسي لكن تسديدته أبعدها روبرتو فرنانديز حارس باراجواي.

وكان ميسي يستعد لتنفيذ ركلة ركنية عندما أشار الحكم بإيقاف اللعب من أجل مراجعة الهجمة مع حكم الفيديو المساعد وأشار إلى أن تسديدة مارتينيز اصطدمت بذراع بيريس.

ونفذ مهاجم برشلونة، الذي يبحث عن لقبه الأول مع الأرجنتين بعد خسارة أربع مباريات نهائية كبيرة، الركلة بنجاح.

وكاد إدراك الأرجنتين التعادل ألا يدوم سوى لفترة قصيرة عندما تسبب نيكولاس أوتاميندي في ركلة جزاء بشكل ساذج.

لكن أرماني تدخل لإنقاذ الموقف بإبعاد تسديدة جونزاليز.

وأبلغ مارتينيز مهاجم الأرجنتين الصحفيين "أعتقد أن الفريق تحسن بعد الصورة السيئة التي تركها من المباراة الأولى".

وأضاف "أمامنا مباراة صعبة للغاية لضمان التأهل لكننا سنقدم كل ما لدينا من أجل بلوغ الدور المقبل".