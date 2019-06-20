برشلونة يواجه نابولي مرتين في أمريكا

أعلن نادي برشلونة الإسباني، أنه سيواجه وصيف "السيري آ" نابولي الإيطالي، مرتين ودياً في أمريكا خلال هذا الصيف، استعداداً للموسم الجديد (2019-2020).

أشار النادي الكاتالوني إلى أن المواجهة الأولى أمام فريق الجنوب الإيطالي ستقام في 7 أغسطس (آب) المقبل بمدينة ميامي، بينما الثانية ستكون بعدها بثلاثة أيام على ملعب ميتشيغان ستاديوم الذي يتسع لنحو 107 آلاف مشجع، وكليهما ضمن بطولة (LaLiga Serie A Cup) الجديدة، في ثاني مراحل فترة الإعداد للموسم المقبل.

وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يسافر فيها الفريق للولايات المتحدة خلال فترة الإعداد، والتاسعة في تاريخ النادي.