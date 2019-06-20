الكأس الذهبية: المكسيك تهزم كندا وتقترب من ربع النهائي

اقترب المنتخب المكسيكي من التأهل لدور ربع النهائي ببطولة بطولة الكأس الذهبية لأمم اتحاد كونكاكاف، المقامة حالياً في الولايات المتحدة، كوستاريكا، وجامايكا، وذلك بعد فوزه على المنتخب الكندي 3-1، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول.
سجل أهداف المكسيك روبرتو ألفارادو في الدقيقة 40، وأندريس غواردادو (هدفين) في الدقيقتين 54 و77، بينما سجل هدف المنتخب الكندي لوكاس كافاليني في الدقيقة 75.
ورفع المنتخب المكسيكي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط أمام المنتخب الكندي الوصيف.
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