مصير مجهول يطارد مالكوم في برشلونة

ينتظر البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا لاعب برشلونة، حسم مصيره مع النادي الكتالوني، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن مستقبل مالكوم يتوقف على الصفقات التي سيبرمها النادي، والمغادرين لقلعة البلوجرانا.

وأضافت الصحيفة: "قبل فترة قليلة كان رحيل مالكوم أمرًا مفروغًا منه عمليًا، وإذا قرر النادي حاليًا بيعه، سيكون من أجل تمويل الصفقات الجديدة وعلى رأسها استعادة نيمار".

وأشار التقرير، أن برشلونة سيسعى لاستعادة مبلغ الـ41 مليون يورو التي دفعها لضم مالكوم من بوردو الفرنسي، بعدما قضى موسما واحدًا فقط، وقد يمنحه السوق فرصة جديدة للاستمرار مع البارسا وإثبات قدراته، حيث إن النادي واللاعب في انتظار تطور الأحداث.

وأفادت الصحيفة، أنه على الرغم من وجود اتصالات حالية بين إدارة برشلونة ووكيل مالكوم، لكنهم ينتظرون أن يأتي الوكيل إلى المدينة لمناقشة الأمور بشكل أكثر شفافية.