تمرد نيمار وصراع فرنسي برازيلي في صدر صحف إسبانيا

سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم، الخميس، الضوء على الصراع في مركز الظهير الأيسر في ريال مدريد بين فيرلاند ميندي ومارسيلو، إضافة إلى تمرد البرازيلي نيمار على ناديه باريس سان جيرمان للرحيل هذا الصيف.

وعنونت صحيفة "ماركا": "صراع في مركز الظهير".

وأضافت: "تم تقديم ميندي الظهير الذي سينافس مارسيلو في الجبهة اليسرى، والفرنسي صرح: أتطلع للعب أكبر عدد من المباريات مع ريال مدريد".

وتابعت: "جولين لوبيتيجي يسعى لضم ريجيلون لفريقه الجديد إشبيلية".

وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "عرض ريال مدريد من أجل نيمار".

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وأضافت: "ريال مدريد عرض 130 مليون يورو وخاميس رودريجيز أو بيل، وسيمنحونه راتب 30 مليون يورو، لكن البرازيلي يريد برشلونة".

وتابعت: "برشلونة أخبر ديمبلي بأنه لن يتم بيعه".

وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت": "التمرد".

وأضافت: "نيمار لا يريد البقاء في باريس، وطالب ناديه في مارس الماضي أن يضعه في سوق الانتقالات الصيفية، ونهاية العلاقة الودية بين والد نيمار وإدارة النادي كانت حاسمة لكي يقع هذا الطلاق بين اللاعب والنادي".

وتابعت: "ديمبلي ليس للبيع".