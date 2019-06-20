البرازيل تجدد الموعد مع بيرو بعد كوبا أمريكا

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، مساء أمس الأربعاء، أن منتخبي البرازيل وبيرو سيلتقيان في مباراة ودية، على استاد "ميموريال كوليسيوم" في لوس أنجلوس، يوم 10سبتمبر المقبل.

ويلتقي المنتخبان البرازيلي والبيروفي مساء السبت المقبل، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى، بالدور الأول لبطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا)، المقامة حاليا بالبرازيل.

وعندما يلتقي الفريقان بعد أقل من ثلاثة أشهر، ستكون هي المباراة الودية الثانية للمنتخب البرازيلي في سبتمبر المقبل، حيث سيلتقي قبلها بأربعة أيام مع نظيره الكولومبي، علما بأن المباراتين ستكونان أول ارتباطات السامبا بعد بطولة كوبا أمريكا الحالية.

وكان الاتحاد البيروفي لكرة القدم قد أعلن قبل يومين، أن المنتخب الوطني سيلتقي أوروجواي في مباراتين وديتين، خلال تشرين أول/أكتوبر المقبل.