شكرا لقرائتكم أحمد صلاح حسنى يطالب بقراء الفاتحة لـ الجوهرى ومحمد عبدالوهاب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ناشد نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق الفنان أحمد صلاح حسنى، جماهير الكرة المصرية بقراءة الفاتحة للثنائى الراحل محمود الجوهرى المدير الفنى الاسبق للفراعنة ومحمد عبد الوهاب الظهير الأيسر السابق للأهلى ومنتخب مصر بمناسبة قرب انطلاق كأس الامم الأفريقية.

ونشر أحمد صلاح حسنى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "بمناسبة اقتراب افتتاح بطولة أمم أفريقيا أتمنى من الجميع قراءة الفاتحة على روح كل من الكابتن الأسطورى وأبويا الروحى محمود الجوهرى واللاعب المحترم والخلوق محمد عبد الوهاب لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر".

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تنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.

منتخب مصر يفتتح مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2019 بمواجهة زيمبابوى فى العاشرة مساء الجمعة المقبلة فى استاد القاهرة الدولى.

وتلعب كتيبة المدرب المكسيكى أجيرى فى المجموعة الأولى للبطولة المقامة فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.