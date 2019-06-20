محمد فضل: أمم أفريقيا بداية لعودة الجماهير.. وتمنيت أن يستمر اليوم أكثر من 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تقام بمصر، إن بداية عودة الجماهير للملاعب ستكون بعد البطولة القارية.

وأضاف فضل في تصريحات خاصة لمصراوي، :"ما يحدث مجرد بداية لعودة الجماهير، وضعنا الآن النظام سواء من حيث التذاكر أو بطاقة الدخول".

وتابع :"ما فعلناه مجرد بداية لتنظيم كأس العالم، وضعنا البنية التحتية من حيث الملاعب، ونريد الحفاظ على ما حققناه ونحقق أكثر من ذلك".

وعن أبرز المعوقات التي واجهته منذ توليه منصب إدارة البطولة الأفريقية، كشف :"أبرز المعوقات أن اليوم 24 ساعة فقط كنت أتمنى أن اليوم يصل لـ48 ساعة لتحقيق أكثر من ذلك".

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وانتقل فضل للحديث عن حفل الافتتاح، ليوضح :"الافتتاح سيكون مدته 14 دقيقة فقط، المفاجأة ستكون في التنظيم".

وأنهى :"أبواب الاستاد سيتم فتحها في الثانية ظهرًا على أن تغلق في تمام السادسة مساءً، وسيكون موعد الافتتاح في الثامنة".

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية غدًا الجمعة بمباراة مصر أمام نظيره الزيمبابوي في تمام العاشرة مساءً.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يتواجد على رأس المجموعة الأولى مع كل من زيمبابوي وأوغندا وأخيرًا الكونغو الديموقراطية.