بيع سترة غوارديولا “المحظوظة” في مزاد خيري

نفذ الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي ما تعهد به بعد الفوز 6-0 على واتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الشهر الماضي بعرض سترته الرمادية للبيع في مزاد خيري.
وطرح غوارديولا سترته “المحظوظة” التي ارتداها خلال فوزه بالثلاثية المحلية الموسم الماضي للبيع في مزاد علني، ليساهم في زيادة حجم التبرعات بالمؤسسة الخيرية لناديه بقيمة ستة آلاف جنيه استرليني أي ما يعادل 7530 دولارا.
وأوضح نادي “سكاي بلوز” أن السترة تم بيعها لمشجع يدعى جيمس هودج من الولايات المتحدة، وستخصص الأموال لتوزيع وجبات مجانية لعائلات في مانشستر خلال عطلات المدارس.
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