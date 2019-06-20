وفاة والد مدرب منتخب مصر للكرة الشاطئية السابق

توفي والد أحمد عبد الرازق مدرب منتخب مصر للكرة الشاطئية السابق والمدير الفني الحالي لمنتخب الكويت، فجر اليوم. فجر اليوم. وتقام الجنازة اليوم الخميس في سرادق العائلة بالحوامدية امام موقف السهران. وتتقدم "الوفد"، بخالص العزاء للكابتن احمد عبد الرازق في وفاه والده وتتمنى ان يلهمه الله الصبر والسلوان وان يتغمد المتوفى برحمته.

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