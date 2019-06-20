كولومبيا تحقق فوزًا صعبًا على قطر بكوبا أمريكا

تغلب المنتخب الكولومبي علي نظيرة القطري بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما صباح الخميس ضمن الجولة الثانية من بطولة كوبا امريكا ٢٠١٩ المقامة بالبرازيل. الثانية من بطولة كوبا امريكا ٢٠١٩ المقامة بالبرازيل. سجل هدف اللقاء دوفان زاباتا في الدقيقة ٨٦ وبهذه النتيجة يتصدر كولمبيا ترتيب المجموعة الثانية برصيد ٦نقاط بينما تجمد رصيد قطر عند نقطة واحد يحتل بيها المركز الثالث.

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