مباراة قطر وكولومبيا اليوم الخميس في بطولة كوبا أمريكا

يواجه منتخب كولومبيا المنتخب القطري، مساء اليوم، في بطولة كوبا أمريكا المقامة في البرازيل 2019، بالجولة الثانية من دور المجموعات ب، تنقل المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف بتوقيت القاهرة.
يدخل منتخب كولومبيا اللقاء بصفوف كاملة من دون غيابات عن الفريق، وستكون الأوراق كافة جاهزة
يستهدف منتخب كولومبيا تحقيق الفوز اليوم على قطر، وتحقيق النقاط الثلاث أملًا في التأهل متصدرًا المجموعة.
لعب منتخب قطر أولى مبارياته في بطولة كوبا أمريكا 2019 مقابل منتخب الباراجواي التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين قطر وباراجواي، بعد أن كان المنتخب القطري متخلفًا بنتيجة 2 مقابل لا شيء لصالح المنتخب الباراجواياني، وحصد منتخب قطر النقطة الأولى في رصيده واحتل المرتبة الثانية بعد منتخب كولومبيا الذي سيواجه المنتخب القطري في مباراة حاسمة وهو يحتل صدارة هذه المجموعة.
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