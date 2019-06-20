رياضة | مارتينيك تسحق كوبا برباعية في الكأس الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارتينيك تسحق كوبا برباعية في الكأس الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عمق منتخب مارتينيك لكرة القدم جراح نظيره الكوبي، وتغلب عليه 3-صفر مساء الأربعاء (صباح اليوم الخميس بتوقيت جرينتش) في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول لبطولة الكأس الذهبية لأمم اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكوستاريكا وجامايكا.

وأنعش منتخب مارتينيك، الذي خسر صفر-4 أمام كندا في الجولة الأولى، آماله في المنافسة على التأهل للدور الثاني بعدما حصد أول 3 نقاط له في المجموعة ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف خلف المكسيك وكندا اللذين يلتقيان في الجولة نفسها.

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وظل رصيد منتخب كوبا خاليا من النقاط حيث سبق له أن خسر صفر-7 في المباراة الأولى أمام المكسيك.

وأنهى منتخب مارتينيك الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله يوريس مارفو في نهاية الشوط.

وفي الشوط الثاني، أضاف ستيفان لودوفيتش وكيفن فورتون الهدفين الآخرين لمارتينيك في الدقيقتين 70 و84، بينما شهدت الدقيقة 81 طرد إيريك ريزو لاعب كوبا لنيله الإنذار الثاني في المباراة.