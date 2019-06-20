رياضة | عاجل.. إصابة قوية لنجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة قوية لنجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض نجم فريق ريال مدريد لإصابة قوية، خلال ممارسة رياضة الجولف، وقام اللاعب بإبلاغ إداراته بشكل رسمي بتعرضه للإصابة.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية، اليوم الخميس، أن الدولي الويلزي، جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، تعرض للإصابة خلال الساعات الأخيرة.

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ووفقا لبرنامج "تشيرنجيتو"، فأن بيل تعرض للإصابة في الفقرة الثامنة بالعمود الفقري، خلال ممارسة رياضة الجولف، وقد أبلغ إدارة ناديه بالإصابة بعد تعرضه لها مباشرةً.

يُذكر أن جاريث بيل، ضمن الأسماء المرشحة للرحيل عن صفوف ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل العلاقة السيئة بينه والمدير الفني زين الدين زيدان.