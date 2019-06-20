رياضة | عاجل.. تركي آل الشيخ يكشف عن الدولة الأوروبية المرشحة لتجربته الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تركي آل الشيخ يكشف عن الدولة الأوروبية المرشحة لتجربته الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن الدولة الأوروبية المرشحة لاحتضان تجربته الجديدة.

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وقال آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي:"فيس بوك": قد تكون البرتغال التجربة الجديدة".

وكان آل الشيخ قد نجح في تقديم تجربة كروية ناجحة ومثمرة في الدوري المصري مع نادي بيراميدز، والذي نافس الأهلي والزمالك بقوة على لقب الدوري المصري هذا الموسم.



