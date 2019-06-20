رياضة | مفاجأة.. راموس سر فشل صفقة الموسم في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. راموس سر فشل صفقة الموسم في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مفاجأة من العيار الثقيل، أكدت تقارير صحفية إيطالية عن تطور جديد في صفقة انتقال النجم الفرنسي بوجبا لصفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لموقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، فان بوجبا طلب من مسؤولي ريال مدريد الحصول على 20 مليون يورو سنويا من أجل الانتقال لصفوف الريال في الصيف الجاري.

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وأكد الموقع الإيطالي، أن إدارة ريال مدريد رفضت طلب بوجبا من أجل الحفاظ على سقف الرواتب في النادي وعدم التسبب في مشاكل، خاصة وأن سيرجيو راموس، قائد النادي الملكي يحصل على 12 مليون يورو ولن يمنح الوافد الجديد بوجبا أكثر منه.

وأشار الموقع إلى أن بوجبا على عكس طلبه لريال مدريد فهو يوافق على الحصول على من 12 إلى 15 مليون يورو سنويا حال عودته لصفوف فريقه السابق يوفنتوس هذا الصيف.

وانضم بوجبا لصفوف مانشستر يونايتد من يوفنتوس في صيف 2016 مقابل 105 مليون يورو ويحصل على 18 مليون يورو سنويا.