رياضة | مفاجآت نارية في تشكيل منتخب مصر المتوقع في افتتاح أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت نارية في تشكيل منتخب مصر المتوقع في افتتاح أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيل الذى يخوض مباراة زيمبابوى، مساء غد الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، فى افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019.

وظهرت ملامح تشكيل "الفراعنة" فى افتتاح "كان 2019" من خلال مران المنتخب الأخير، على ملعب "الكلية الحربية" بالأمس.

ومن المتوقع أن يلعب منتخب مصر أمام زيمبابوي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

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الدفاع: أحمد المحمدى، وباهر المحمدى، وأحمد حجازى وأيمن أشرف.

الوسط: طارق حامد، ومحمد الننى، وعبدالله السعيد، ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح.

الهجوم: مروان محسن.

يذكر أن منتخب مصر يقع فى المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا، رفقة منتخبات الكونغو الديموقراطية وأغندا وزيمبابوى.