رياضة | حوار- محمد فاروق: البنا ومعروف كانا يستحقان التواجد في الكان.. وجريشة استحق العودة وتجربة الأجانب سلبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حوار- محمد فاروق: البنا ومعروف كانا يستحقان التواجد في الكان.. وجريشة استحق العودة وتجربة الأجانب سلبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمثل ملف التحكيم عنصرا محوريا بنجاح المسابقات الكروية بكافة مراحلها ، وخلال الفترة الحالية يواجه التحكيم المصري والافريقي العديد من الانتقادات خاصة فى ضوء مطالب عديدة بضرورة تطوير التحكيم وحل مشكلات الحكام واختيار عناصر متميزة بعيدا عن الأهواء الشخصية ، لذا حرص "الخليج 365 الرياضى" على إجراء حوار مع محمد فاروق الحكم الدولى السابق وذلك للحديث عن التحكيم المصري وكيف يرى اختيارات الحكام للمشاركة بكأس الأمم الأفريقية، وهل تعرض بعض الحكام المصريين للظلم فى الاختيارات وتقييمه لأداء لجنة الحكام وتجربة الاستعانة بالحكام الأجانب وترشحه بانتخابات الحبلاية وغيرها من الملفات في السطور التالية ..

فى البداية نريد عرض مبسط لمشوارك الكروى ؟

محمد فاروق من أبناء محافظة بنى سويف بدأت مشوارى الكروى بفريق 14 سنه بنادى الشبان المسلمين ثم لعبت بصفوف نادى بنى سويف لمدة 10 مواسم وشاركت بصفوف أندية الواسطى والفيوم بدورى القسم الثاني، وشاركت بصفوف منتخب مصر العسكرى ومنتخب مصر للكرة الخماسية .

وماهى أبرز ملامح مسيرتك التحكيمية ؟

بدأت التحكيم بدورى القسم الثالث ثم الثانى ثم الدورى الممتاز بموسم 2006 / 2005 ، وقمت بتحكيم 250 مباراة محلية و 50 مباراة دولية ، ومن أهم المباريات التى أعتز بها هى مباريات القمة بين الأهلى والزمالك ومباراة اثيوبيا وجنوب أفريقيا بجانب مباراة النصر السعودى والعربي الكويتي ببطولة العرب ومثلى الاعلى باولو كولينا الايطالى .

التحكيم المصري تعرض العديد من الانتقادات بالموسم الحالى ماهو تقييمك لهذا الملف بشكل عام ؟

الاداء التحكيمي هذا الموسم إلى حد ما مقنع ويمكن أن أشير إلى أن الاداء جيد جدا رغم بعض الأخطاء التحكيمية وظهر العديد من الحكام بشكل جيد أبرزهم محمد معروف وامين عمر ومحمود البنا ومحمد عادل ، وكنت أتمنى أن يزيد عدد الوجوه التحكيمية الجديدة وأن يتم إسناد عدد جيد من المباريات .

ولكن أداء بعض الحكام دفع لاستقدام حكام أجانب، ما تعليقك ؟

تجربة استقدام الحكام الأجانب لها تأثير سلبي والحكام الأجانب لم يضيفوا جديد للدورى المصرى أو لملف التحكيم ، بخلاف ذلك أن الحكام المصريين تفوقوا على الحكام الأجانب باستثناء طاقم أو طاقمين .

وهل ترى أن الجبلاية اتخذت موقف سلبي ضد الحكام المصريين ؟

للاسف اتحاد الكرة المصرى رضخ للأندية التى طلبت استقدام حكام أجانب ، وكان يجب وضع أسس ومعايير نحو تطبيق الأمر وتقنينه ، بجانب أن يكون استقدام أطقم التحكيم الأجنبية بالمباريات الكبرى والحساسة مثل مباريات القمة والمباريات الهامة الأخرى ، وكنت أتمنى أتخاذ اتحاد الكرة المصرى لقرارات صارمة فيما يخص الملف التحكيمي وعلاقة الحكام بالأندية .

وكيف ترى مطالب بعض الأندية بعدم إسناد المباريات لبعض الحكام ؟

للاسف الجبلاية بتوافق منعا لحدوث مشكلات رغم اختلافى مع الأمر إلا أن المشكلة فنية لدى بعض الحكام ويعتبر هذا الحل مؤقتا .

هل تساند الموقف الداعم لعدم الاعلان عن العقوبات التى ينالها بعض الحكام ؟

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بالتأكيد اساند أمر اخفاء العقوبات وان تكون غير معلنة وذلك حماية للحكام وللعبة ، وانا ضد جلوس الحكام والأخطاء واردة ويحب عدم معاقبة اى حكم بالمنع من تحكيم المباريات بالايقاف وذلك حفاظا على لياقة الحكام وحساسية المباريات .

ماهى ابرز نقاط تطوير التحكيم المصرى ؟

أن يكون استقدام الحكام الأجانب فى حدود ضيقة وبضوابط محددة ، وان يتم صرف المستحقات المالية للحكام بشكل سريع فالعنصر المادى مهم جدا والحكم يتأثر به واخيرا أن تطبق العدالة على الجميع بلا استثناء .

بالحديث عن تطوير التحكيم ماهو تقييمك لتجربة " الفار " ؟

تجربة الفار مفيدة ولكن لها أيضا سلبياتها منها أنها تفيد متعة المباريات وذلك لكثرة التوقفات خلال المباراة ، بجانب أن بعض الحكام بالفار يكون مستواهم أقل فى بعض الأحيان وبالتالى يكون القرار غير سليم .

كيف ترى قرار إلغاء عقوبة جهاد جريشة ؟

جهاد جريشة تعرض لظلم فادح والثنائى هانى ابو ريدة وأحمد شوبير قاما بجهد جيد نحو إلغاء العقوبة ، واختيارات الحكام المشاركين بكأس الأمم الأفريقية جميعها منطقية وكنت أرى أن الثنائى محمد معروف ومحمود البنا كان يستحقان التواجد لتميزهما خلال الموسم الحالى ، واتمنى نجاح التحكيم بشكل عام بالبطولة والحكام المصريين خاصة بعد هبوط مستوى التحكيم الافريقي بشكل كبير واعتزال الحكام الكبار ولا يوجد على الساحة الكروية حاليا سوى بكارى جاساما.

ماهى أهم المعايير التى يجب توافرها لدى مراقبي الحكام بالمباريات ؟

أن يكون بالتأكيد حكم سابق ذو خبرات جيدة تتيح له تقييم اداء الحكام بالمباراة وان تتوافر لديه امانة العرض ، ولا يوجد مشكلة من وجهة نظرى فى أن يكون مراقب الحكام بالمباراة من حكام بلد النادى المضيف .

كيف ترى ملف التحكيم ببنى سويف بشكل خاص ؟

التحكيم ببنى سويف أتمنى أن يأخذ مكانة أفضل ومحافظة بنى سويف على مدار التاريخ تشهد تميزا بهذا المجال ويجب زيادة الاهتمام من جانب لجنة الحكام الرئيسية والفرعية بحكام بنى سويف ، ويوجد أكثر من حكم ببنى سويف متميز أبرزهم طارق عبد السلام ومحمد عصام حامد ومحمد عطا ومحمود حسين بجانب الحكام المساعدين حسن رمضان ومحمود حسين .

هل مستمر فى قرار الترشح بانتخابات الجبلاية القادمة ؟

قرار خوضى الانتخابات القادمة باتحاد الكرة المصرى قرار نهائى، ولهذا رفضت جميع العروض التى تلقيتها مؤخرا لتولى منصب مدير الكرة بالعديد من الأندية .