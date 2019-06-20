رياضة | باريس سان جيرمان يصدم برشلونة وريال مدريد بقرار ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يصدم برشلونة وريال مدريد بقرار ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مسئولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، شرطا ناريا للتخلي عن خدمات نجم الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وووفقا لصحيفة لو باريزيان الفرنسية، فأن باريس سان جيرمان طلب 300 مليون يورو لبيع نجمه البرازيلي نيمار هذا الصيف.

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وتابعت الصحيفة أن الفريق الباريسي لن يسمح لنيمار بالرحيل عن حديقة الأمراء بأقل من 300 مليون يورو سواء لريال مدريد أو برشلونة ، حيث أن البرازيلي يرتبط بعقد مع البي أس جي حتى عام 2022.

ويعد هذا القرار صادما لقطبي الكرة الإسبانية، خاصة وأنه من المستحيل دفع هذا المبلغ لضم نيمار هذا الصيف.

وكشفت الصحيفة أن طلب باريس مبلغ 300 مليون يورو لبيع نيمار هو استراتيجية للاحتفاظ به ، لأن الرقم مرتفع للغاية ، باختصار ، بعد أن أكد الخليفي أنه فتح باب الخروج أمام نيمار.