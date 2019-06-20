رياضة | مفاجأة.. الزمالك يحدد سعر رحيل نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الزمالك يحدد سعر رحيل نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامى مهيب عبد الهادى، عن تطور جديد في موقف مسؤولى نادى الزمالك بشأن استمرار نجم الفريق في الموسم المقبل.

وأكد عبد الهادي أن مسئولو القلعة البيضاء لا يمانعون رحيل محمود عبدالمنعم "كهربا" لأى نادٍ آخر خلال موسم الانتقالات الصيفية.

Advertisements

وأضاف، خلال حلقة جديدة من برنامجه "اللَّعيب"، المذاع على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية، أن الزمالك حدد سعر رحيل كهربا، حيث اشترط الزمالك الحصول على 3 ملايين دولار لرحيل اللاعب لأى نادٍ آخر.

ولفت إلى أن إدارة الزمالك أقرت عقوبة 100 ألف جنيه على أى لاعب يغيب عن المران خلال الفترة الحالية.