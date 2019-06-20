رياضة | رودريجيز يحطم آمال ابنته رغم الفوز على قطر "فيديو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رودريجيز يحطم آمال ابنته رغم الفوز على قطر "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطفت سالومي رودريجيز ابنه جيمس نجم المنتخب الكولومبي الأول لكرة القدم، في مباراة اليوم التي جمعتهم مع منتخب قطر.

ونشرت سالومي مقطع فيديو قبل انطلاق المباراة، وطلبت من والدها الأحتفال بتلك الطريقة، التي احتفلت بها في حال تسجيله لهدف أمام قطر، ولكن نجم الكرة الكولومبية خيب آمالها بعدم التسجيل.

وكان المنتخب الكولومبي قد حقق الفوز على نظيره منتخب قطر، بنتيجة هدف نظيف، عن طريق دوفان زاباتا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2019.

ويذكر أن المنتخب الكولومبي ضمن تأهله للدور القادم بعد فوزه للمباراة الثانية على التوالي، بينما توقف رصيد قطر عند نقطة واحدة.