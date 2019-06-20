رياضة | أرقام "الكان" القياسية (24) .. حسن الشاذلي الوحيد الذي سجل "2 هاتريك" في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام "الكان" القياسية (24) .. حسن الشاذلي الوحيد الذي سجل "2 هاتريك" في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام قليلة وتنطلق منافسات النسخة الثانية والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة القارية.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" حتي موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 سلسلة حلقات متواصلة بعنوان "أرقام الكان القياسية" يتناول في كل حلقة أبرز الأرقام القياسية في تاريخ البطولة القارية التي انطلقت للمرة الأولي عام 1957 في السودان، وتوج المنتخب المصري بلقبها الأول.

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ونتناول في الحلقة الرابعة والعشرين من سلسلة "أرقام الكان القياسية" رقمًا قياسيًا مسجل باسم نجم منتخب مصر والترسانة الراحل "حسن الشاذلي" أحد أبرز نجوم مصر الذين شاركوا في بطولة أمم إفريقيا عبر تاريخها الطويل.

يعتبر حسن الشاذلي اللاعب الوحيد الذي سجل "2 هاتريك" في تاريخ بطولة أمم إفريقيا منذ انطلاقها عام 1957، حيث سجل 4 أهداف في شباك منتخب نيجيريا في نسخة البطولة عام 1963، في مباراة انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 6/3، كما سجل 3 أهداف في شباك منتخب كوت ديفوار في لقاء تحديد المركز الثالث بنسخة 1970.

يذكر أن حسن الشاذلي هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا برصيد 12 هدفًا.