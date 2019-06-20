شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام سيئون يؤكد اتخاذ كافة الإستعدادات لإنجاح البطولة الرياضية والان مع التفاصيل

اكد مدير عام مديرية سيئون عضو اللجنة التحضيرية لبطولة العالم للملاكمة العربية والتي ستعقد تحت شعار (بطولة الأخوة السعودية الاماراتية اليمنية) برعاية فخامة الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي أكد ان مدينة سيئون اتخذت كافة الإستعدادات لاظهار نجاح بطولة العالم للملاكمة العربية والتي ستشهدها مدينة سيئون خلال الفترة من 28 - 29 من شهر يونيو الجاري.

جاء ذلك خلال تصريح صحفي حول التحضيرات والاستعدادات والتهيئة التي اتخذتها السلطة المحلية واللجنة التحضيرية والإشرافية لإقامة للبطولة.

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وأضاف "العامري" ان اللجنة الإشرافية للبطولة انبثقت عنها لجان فرعية ستؤدي عملها بما يساهم بدرجة عالية نجاح الحدث الرياضي المهم التي تشرفت حضرموت جميعها باحتضانه وهي محط نظر العالم بما قدمته وما تقدمه من رسائل المحبة والسلام.

ولفت "العامري" الى ان هذه البطولة ستنعكس ايجابيا على الجوانب الحياتية لأبناء محافظة حضرموت وتطلعاتهم في ظل قيادة السلطة المحلية ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ المحافظة وقيادة السلطة المحلية ممثلة بالوكيل عصام الكثيري.

وختم "العامري" حديثه ان سيئون احتضنت جميع أبناء الوطن من الوافدين والنازحين وأصبحت قبلة الأمان والإستقرار وكانت واجهة سلطات الدولة خلال انعقاد مجلس النواب واثبتت وطنيتها والذي كان بفضل الله والوعي لأبناء وادي حضرموت والمديرية خاصة في ظل الظرف الإستثنائي الصعب.