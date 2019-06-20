بيل يتعرض للإصابة بسبب الجولف

كشف تقرير إعلامي إسباني، اليوم الخميس، عن تعرض الدولي الويلزي، جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، للإصابة خلال الساعات الأخيرة.

فقد ذكر برنامج "تشيرنجيتو"، أن بيل تعرض للإصابة في الفقرة الثامنة بالعمود الفقري، خلال ممارسة رياضة الجولف، وقد أبلغ إدارة ناديه بالإصابة بعد تعرضه لها مباشرةً.

يُذكر أن جاريث بيل، ضمن الأسماء المرشحة للرحيل عن صفوف ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل العلاقة السيئة بينه والمدير الفني زين الدين زيدان.

ولقي بيل اهتماما من عدة أندية أوروبية كبرى، أبرزها مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، بحسب تقارير صحفية.

وصرح وكيله جوناثان بارنيت مؤخرًا، بأن اللاعب يرفض الرحيل على سبيل الإعارة، ويريد الاستمرار حتى نهاية عقده مع ريال مدريد.