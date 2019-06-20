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بيل يتعرض للإصابة بسبب الجولف

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كشف تقرير إعلامي إسباني، اليوم الخميس، عن تعرض الدولي الويلزي، جاريث بيل، لاعب ، للإصابة خلال الساعات الأخيرة.

فقد ذكر برنامج "تشيرنجيتو"، أن بيل تعرض للإصابة في الفقرة الثامنة بالعمود الفقري، خلال ممارسة الجولف، وقد أبلغ إدارة ناديه بالإصابة بعد تعرضه لها مباشرةً.

يُذكر أن جاريث بيل، ضمن الأسماء المرشحة للرحيل عن صفوف ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل العلاقة السيئة بينه والمدير الفني زين الدين زيدان.

ولقي بيل اهتماما من عدة أندية أوروبية كبرى، أبرزها مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، بحسب تقارير صحفية.

وصرح وكيله جوناثان بارنيت مؤخرًا، بأن اللاعب يرفض الرحيل على سبيل الإعارة، ويريد الاستمرار حتى نهاية عقده مع ريال مدريد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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