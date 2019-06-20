فولفسبورج يرصد 13 مليونا لضم مهاجم دورتموند

يسعى فولفسبورج الألماني جاهدًا للظفر بتوقيع مهاجم بوروسيا دورتموند، لتعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن فولفسبورج يضع عينه على ماكسيميليان فيليب، مهاجم دورتموند، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

رغم ذلك، لم يتقدم فولفسبورج حتى الآن بعرض رسمي، للاعب صاحب الـ25 عامًا، لكنه مستعد لدفع 13 مليون يورو نظير التعاقد معه.

ويرغب دورتموند في الحصول على 20 مليون يورو نظير السماح لفيليب بالرحيل عن ملعب سيجنال إيدونا بارك.

ولا يعد فيليب ركيزة أساسية في تشكيلة المدرب السويسري لوسيان فافر، إذ يأتي كخيار ثالث في هجوم الفريق، بعد الثنائي ماريو جوتزه وباكو ألكاسير.