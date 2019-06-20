شكرا لقرائتكم أمم إفريقيا 2019: المباريات ستتوقف مرتين بسبب الحرارة المرتفعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - أ ف ب- | منذ ساعة في 20 يونيو 2019 - اخر تحديث في 20 يونيو 2019 / 08:24

ستتوقف مباريات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها مصر بين 21 حزيران/الجاري و19 تموز/يوليو المقبل مرتين بسبب درجة الحرارة المرتفعة، بحسب اللجنة الطبية للبطولة.

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وأصدرت اللجنة بيانا وزعه الاتحاد المصري للعبة، حول ارتفاع درجات الحرارة خصوصا وأن النسخة الحالية هي الأولى التي تقام في فصل الصيف. وأصدرت اللجنة بيانا وزعه الاتحاد المصري للعبة، حول ارتفاع درجات الحرارة خصوصا وأن النسخة الحالية هي الأولى التي تقام في فصل الصيف. وأوضحت اللجنة أن البطولة ستشهد "توقف كل المباريات مرتين لمدة 3 دقائق في كل منها للحفاظ على سلامة اللاعبين"، مشيرة الى أن كل المباريات ستتوقف مرتين بواقع فترة راحة في كل شوط، تكون الأولى في الدقيقة 30 والثانية في الدقيقة 75. وخلال فترة الراحة سيكون مسموحا للاعبي الفريقين والحكام تناول المشروبات والسوائل وترطيب أجسامهم بالمناشف المبللة. واعتمدت الاستراحة المخصصة لشرب الماء في كأس العالم 2014 في البرازيل. وشهدت مباراة هولندا والمكسيك في دور الـ16 أول توقف في مدينة فورتاليزا، عندما كانت الحرارة 32 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 68%.



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